تجاوز مع أحد السياح.. إنهاء خدمة أمين شرطة لارتكابه تجاوزات في عمله

الداخلية المصرية

كشف مصدر أمني مصري، تفاصيل إنهاء خدمة أمين شرطة لارتكابه تجاوزات مع أحد السياح.

وقال المصدر الأمني في تصريحات، إن قرار الفصل جاء بعد إثبات أمين الشرطة التجاوزات في حق أحد السياح.

يذكر أن وزارة الداخلية تكثف من تواجدها في جميع المحافظات لتأمين احتفالات عيد الفطر المبارك.

الشروق نيوز