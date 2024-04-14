كشف مصدر أمني مصري، تفاصيل إنهاء خدمة أمين شرطة لارتكابه تجاوزات مع أحد السياح.
وقال المصدر الأمني في تصريحات، إن قرار الفصل جاء بعد إثبات أمين الشرطة التجاوزات في حق أحد السياح.
يذكر أن وزارة الداخلية تكثف من تواجدها في جميع المحافظات لتأمين احتفالات عيد الفطر المبارك.
الشروق نيوز
كانت هذه تفاصيل خبر تجاوز مع أحد السياح.. إنهاء خدمة أمين شرطة لارتكابه تجاوزات في عمله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.