هالاند يرد على أسطورة اليونايتد بهز شباك 22 فريقاً

رد النجم النرويجي إيرلينغ هالاند (23 عاماً) مهاجم مانشستر سيتي بطل السداسية التاريخية على أسطورة مانشستر يونايتد الأيرلندي روي كين، بتسجيله هدفاً في مباراة اكتساح سيتي ضيفه لوتون 5 – 1، ما يعني أن المهاجم هز شباك جميع الفرق الـ22 التي لعب ضدها في البريميرليغ منذ انضمامه لمانشستر سيتي في صيف 2022.

وكان كابتن اليونايتد أثار سيلاً من الجدل بعد وصفه هالاند بـ«مهاجم درجة ثانية» بعد أداء متواضع للنرويجي الدولي أمام أرسنال، كما رد عليه مدرب سيتي، غوارديولا ما دفع كين للتعليق: «لا أدري لماذا تسبب تصريحي بهذه الضجة، أنا أمدح هالاند كل أسبوع وأمدح مانشستر سيتي كل أسبوع وأعتقد أنه مهاجم مدهش لكن أداءه بشكل عام للاعب درجة ثانية، وأنا سعيد لأنكم لا تتفقون معي، فأنا لا أتوقع هذا. هالاند كهداف وكمهاجم هو الأفضل في العالم وقلت هذا سابقاً لكن ربما طريقته في التمرير والخيارات التي يوفرها لزملائه أو التي لا يوفرها ليست بمستوى رفيع».

ورد ألف إنج، والد هالاند الذي تسبب كين في إنهاء مسيرته بإصابته في الركبة بديربي مانشستر، على كين ولمح لوجود أجندة خاصة لدى المحللين عموماً لأنهم كانوا نجوماً في مانشستر يونايتد وقال: «ثم هناك خلفية كين والمحللين الآخرين الذين ربما لديهم أجندة مختلفة. يعتقدون ربما أن من الممكن بعض الشيء أن يدلوا بانتقاد مثل هذا، لكن سيتي يفوز وإيرلينغ، لا يزال أكبر الهدافين، وهذا يعني أنه ليس كما يقول كين».

صحيفة الخليج