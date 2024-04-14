تسبب حريق شب بمحلج اقطان ربك بولاية النيل الابيض صباح اليوم إتلاف اكثر من ٢٥٠٠ قنطارا من القطن بالرغم من جهود فريق الدفاع المدني لفصل القطن السليم من مكان الحريق .
واشاد اللواء شرطة حقوقي تاج الدين حبيب الله مدير شرطة الولاية في تصريح ( لسونا ) عقب وقوفه على عمليات الاطفاء أشاد بالدور الكبير الذي تطلع به قوات الدفاع المدني والعاملين في المحلج في احتواء الحريق منذ الصباح الباكر وتحقيق السلامة والوقاية ، مؤكدا تسخير كافة إمكانيات الشرطة لتخفيف الخسائر الناجمة عن إتلاف القطن .
ووجه سيادته بضرورة وضع المعالجات الفنية اللازمة لتلافي حدوث مثل هذا الحريق مستقبلا
من جانبه قال الهادي علي رشو احد متضرري الحريق ان الحريق التهم اكثر من خمسمائة بالة قطن بالمحلج .
سونا
كانت هذه تفاصيل خبر حريق يلتهم اكثر من2500قنطارا من القطن بريك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.