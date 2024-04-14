حريق يلتهم اكثر من2500قنطارا من القطن بريك

تسبب حريق شب بمحلج اقطان ربك بولاية النيل الابيض صباح اليوم إتلاف اكثر من ٢٥٠٠ قنطارا من القطن بالرغم من جهود فريق الدفاع المدني لفصل القطن السليم من مكان الحريق .

واشاد اللواء شرطة حقوقي تاج الدين حبيب الله مدير شرطة الولاية في تصريح ( لسونا ) عقب وقوفه على عمليات الاطفاء أشاد بالدور الكبير الذي تطلع به قوات الدفاع المدني والعاملين في المحلج في احتواء الحريق منذ الصباح الباكر وتحقيق السلامة والوقاية ، مؤكدا تسخير كافة إمكانيات الشرطة لتخفيف الخسائر الناجمة عن إتلاف القطن .

ووجه سيادته بضرورة وضع المعالجات الفنية اللازمة لتلافي حدوث مثل هذا الحريق مستقبلا

من جانبه قال الهادي علي رشو احد متضرري الحريق ان الحريق التهم اكثر من خمسمائة بالة قطن بالمحلج .

سونا