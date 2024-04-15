ضمن معايدة عيد الفطر المبارك مدير شرطة ولاية كسلا يلتقي الوالي

ضمن برامج معايدته لعيد الفطر التقي اللواء شرطة حقوقي د.سفيان عبدالوهاب حمد رملي مدير شرطة ولاية كسلا بمكتبه الأستاذ محمد موسى عبدالرحمن والي ولاية كسلا. وهنا الوالى منسوبي شرطة الولايه ضباط وضباط صف وجنود بعيد الفطر المبارك . مثمناً الجهود الكبيرة التي ظلت تقوم بها شرطة الولاية من أجل المواطن . مشيداً بدورها الرائد في حفظ الأمن مما انعكس علي استقرار الولاية خلال الفتره السابقة. مؤكداً دعم حكومته اللامحدود لشرطة ولاية كسلا من أجل تقديم أفضل الخدمات الامنيه لإنسان الولاية. من جانبه أكد اللواء شرطه حقوقي .د. سفيان عبد الوهاب حمد رملي مدير شرطة ولاية كسلا علي الدور الكبير لشرطة ولاية كسلا في حفظ الأمن من خلال الاطواف الأمنية المشتركة علي سهل البطانة حتى تخوم الولاية بمحازاة الولايات المجاورة وتأمين الطريق القومي . وتطرق مدير شرطة الولاية إلى خطة شهر رمضان المعظم وعيد الفطر المبارك التي تم تنفيذها بإحكام وشهدت من خلالها الولاية استقراراً امنياً كبيراً. المكتب الصحفي لشرطة السودان

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