ياسر العطا يصل القضارف

استقبل والي القضارف الأستاذ محمد عبدالرحمن محجوب ولجنة امن الولاية الفريق ياسر العطا مساعد القائد العام للقوات المسلحة وعضو مجلس السيادة الذي وصل القضارف الأحد في زيارة له يقف خلالها على مجمل الأوضاع الأمنية بالولاية. سونا

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