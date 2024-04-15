قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي على منصة “X”: “يقتلون تحت غطاء الديمقراطية ويتسولون تحت الغطاء الإنساني”.. أعضاء “جناح سياسي للدعم السريع” يتدافعون إلى باريس لحضور مؤتمر إنساني للسودان في الوقت الذي تراقب فيه القوة المشتركة محاولات الهجوم على مدن الفاشر ومليط. الشرق للأخبار

كانت هذه تفاصيل خبر مناوي: يقتلون تحت غطاء الديمقراطية ويتسولون تحت الغطاء الإنساني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.