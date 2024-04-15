إسرائيل تعيد فتح المدارس!

أعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين إعادة فتح المدارس في معظم أنحاء البلاد، بعدما أغلقت لأسباب أمنية السبت في مواجهة تهديدات إيران.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري على منصة إكس ” بعد تقييم الوضع تقرر استئناف الأنشطة التعليمية في كل أنحاء البلاد” اعتبارا من الاثنين، مع مراعاة بعض “القيود” في المنطقة الحدودية مع لبنان وفي البلدات القريبة من قطاع غزة.
كان الجيش الإسرائيلي أعلن السبت إغلاق المدارس والحد من الأنشطة لأسباب أمنية، بعد تهديدات إيران .
صحيفة البيان الإماراتية
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