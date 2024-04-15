إلي وزير الداخلية .. إلي المدير العام لقوات الشرطة .. ماذا يحدث في قسم شرطة محلية وادي حلفا؟!

• مأساة المواطنين السودانين الذين يتكدسون في معبري أشكيت وأرقين بحثاً عن تأشيرة دخول عبر القنوات الرسمية إلي جمهورية مصر ، هذه المأساة يستغلها بعض ضعاف النفوس من ( النظاميين) في الشرطة السودانية وموظفين إداريين في القنصلية المصرية بوادي حلفا للتكسب والثراء وذلك بتسهيل حصول سودانيين علي تأشيرات دخول لمصر في غمضة عين وإنتباهتها نظير دفع مبالغ مالية (تفوق2000دولار لتأشيرة الجواز الواحد) .. بينما مات ويموت المئات من السودانيين ممن لديهم تقارير طبية من القمسيون الطبي في السودان بضرورة علاجهم العاجل بمصر وهم ينتظرون صف التأشيرة لأشهر ..

• إحصائيات مستشفي وادي حلفا بالولاية الشمالية تكشف عن تقارير محزنة لمئات السودانيين فارقوا الحياة وهم علي باب أمل الحصول علي تأشيرة يتم منحها بطرق ملتوية وفاسدة لمن يدفع أكثر !!

• وبسبب هذه الطرق الملتوية في الحصول علي تأشيرة دخول رسمية إلي مصر ركب عدد من كبار الضباط في الجيش والشرطة السودانية وجهاز الأمن ومنهم ضباط برتبة فريق ، ركبوا المخاطر ودخلوا إلي مصر عن طريق التهريب !!

• وبسبب التجاوزات الإدارية لموظفين في القنصلية المصرية بوادي حلفا يعاونهم نظاميون سودانيون برتب مختلفة ، بسبب هذه التجاوزات مات مرضي سودانيون وقد ركبوا المخاطر بالتهريب في سباقهم مع غول المرض الذي أنشب أظفاره في أجسادهم النحيلة !!

• محزن حقاً أن تكون هنالك فئة محسوبة علي قوات الشرطة والأجهزة النظامية الأخري ( مشغولة) بكنس المال بطرق ملتوية بينما يقاتل ضباط وجنود الشرطة في جبهات القتال المختلفة لمعركة الكرامة ..

• ومحزن حقاً أن تتورط مجموعات من الموظفين المصريين في القنصلية المصرية بأسوان في مخالفات إدارية تُسيئ للدولة المصرية بأن تصبح تأشيرة الدخول التي يجب منحها للسودانيين وفق ضوابط صارمة محلاً لشبهات الفساد والرشوة والإحتيال ..

• البلاغ بالرقم 820|2024 بقسم شرطة محلية وادي حلفا يُلخّص واقعاً محزناً ومخالفات كارثية تتطلب تدخلاً عاجلاً من وزير الداخلية حتي لايتم دفن هذه البلاغ وإفلات المتهمين من المثول أمام القضاء ليقضي في أمرهم ..

• وذات البلاغ يتطلب تدخلاً (ثانياً).. من المدير العام لقوات الشرطة السودانية لتسريع تحريك الإجراءات من قسم الشرطة بوادي حلفا حيث تم تصديق ضمانة للمتهمين ال13مع حجز حساباتهم البنكية وعرباتهم علي ذمة البلاغ 820 ..

• وذات البلاغ يتطلب تدخلاً عاجلاً من وزير الخارجية السوداني للبت بشأن طلب رفع الحصانة من الموظفين المصريين الذين تم ضبطهم مع نظاميين سودانيين وهم يتشاركون مال مخالفة تسهيل الحصول علي تأشيرات لمصر بطرق ملتوية علي جناح الدولار الأمريكي !!

• وذات البلاغ يتطلب من المدير العام لبنك السودان تسريع البت في الطلب المقدم إليه من النيابة المختصة بمحلية وادي حلفا لتحليل الحسابات البنكية لمتهمين لا تتناسب المبالغ المالية المحجوزة في حساباتهم مع طبيعة عملهم ودخلهم الشهري بحكم عملهم كموظفين في درجات دنيا بالخدمة المدنية ..

• هذه رسالة عاجلة لوزير الداخلية .. ورسالة عاجلة إلي المدير العام لقوات الشرطة السودانية للتدخل العاجل لمعرفة مايدور داخل قسم شرطة وادي حلفا علي خلفية البلاغ 820|2024..

• سنعود لتفاصيل أخري أكثر مرارة ..

• رحم الله المرضي السودانيين الذين فارقوا الحياة بإنتظار تأشيرة دخول لمصر عند بوابات معبري أرقين وأشكيت بالولاية الشمالية ..

الكاتب/ عبد الماجد عبد الحميد