جيل كامل من الأطفال في السودان يواجه كارثة مع دخول الحرب عامها الثاني

“إن حجم الاحتياجات مهول جداً بحيث يصعب وضعه في منظوره الصحيح – ولكن دعونا لا ننسى أن هذه ليست مجرد أرقام،” قال شيبان. “تمثل هذه الأرقام ملايين الأطفال بأسماء وقصص وآمال وأحلام. ومع ذلك، فمن دون زيادة كبيرة في الخدمات الحيوية المنقذة للحياة، وإعادة فتح المدارس، والأهم من ذلك، إنهاء الحرب، ستضيع هذه الآمال والأحلام لجيل كامل ولمستقبل السودان.”

تقدم اليونيسف الخدمات الأساسية المنقذة للحياة في مجالات حماية الطفل والعنف القائم على النوع الاجتماعي والصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي والتعليم والدعم النقدي للأطفال والأسر الأكثر هشاشة. تطلب اليونيسف بشكل عاجل مبلغ 240 مليون دولار للأشهر الستة المقبلة لمنع المجاعة في 93 منطقة من المناطق الأكثر هشاشة في السودان، والتي تضم 3.5 مليون طفل دون سن الخامسة وفقا لاخر خبر .

“بعد 365 يومًا من النزاع، لا يزال أطفال السودان على حافة الهاوية من حرب مروعة. بدون عمل منسق عاجل وموارد إضافية، فإن البلاد تخاطر بكارثة أجيال سيكون لها آثار خطيرة على البلاد والمنطقة وما بعدها،” قال شيبان. “إذا لم يتم اتخاذ خطوات فورية لوقف العنف وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتوفير المساعدات المنقذة للحياة للمحتاجين، فمن المرجح أن تؤثر كارثة أسوأ على الأطفال لسنوات عديدة قادمة.”

اليوم التالي