ياسر العطا: أمن و استقرار انسان الجزيرة خط احمر

أكد الفريق أول ركن ياسر عبدالرحمن حسن العطا مساعد القائد العام لقوات الشعب المسلحة عضو مجلس السيادة الانتقالي لدي زيارته لمحلية المناقل بولاية الجزيرة أن أمن واستقرار انسان الجزيرة خط أحمر لا تسمح القوات المسلحة بالمساس به.

و أكد أن رجوع المواطنين لمساكنهم إقترب وذلك بعد الانتصارات المتلاحقة التي حققتها القوات المسلحة والقوات النظامية الاخري وابطال المقاومة الشعبية المسلحة٠ مشيدا بصبر المواطنين وتفهمهم لادارة المعركة كما اشاد سيادته بجهود حكومة ولاية الجزيرة في بسط هيبة الدولة والطمأنينة بين الناس مشيدا بما قدمته خلال الفترة الماضية في اعمار ما دمرته الحرب ٠

و قد كان في استقبال مساعد القائد العام للقوات المسلحة والوفد المرافق له الأستاذ. الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة واللواء الركن عوض الكريم علي سعيد قائد الفرقة الاولي مشاه واعضاء اللجنة الأمنية بالولاية والمحلية وقيادات المقاومة الشعبية المسلحة واعيان ورموز محلية المناقل.

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