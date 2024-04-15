أظهرت دراسة أُجريت من قبل علماء جامعة ستوكهولم ونُشرت في مجلة “علم الأعصاب” أن حاسة الشم تعتمد بشكل كبير على التنبؤات مقارنة بالحواس الأخرى.
وأظهرت أن الروائح تنشط الأجزاء الشمية والبصرية في الدماغ، ما يشير إلى آلية معالجة فريدة للروائح.
صحيفة البيان
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