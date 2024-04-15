الإدارة العامة للمرور تشييد بجهود دائرة المرور السريع في نجاح تفويج المركبات

اشاد اللواء شرطة (حقوقي) د.سراج الدين منصور خالد مدير الادارة العامة للمرور بالجهود الكبيرة التي اطلعت بها دائرة المرور السريع في نجاح مشروع تفويج المركبات السفرية لعيد الفطر المبارك 1445هجرية دون وقوع حوادث مرورية ووصول المواطنين الي ذوييهم بسلام وذلك للأداء المتميز لقوات المرور السريع المنتشرة في الطرق القومية الآمنة الذين يعملون من اجل تحقيق السلامة المرورية مما كان له الاثر الواضح في الحد من الحوادث المرورية أبان فترة العيد حيث كان مشروع تفويج المركبات بلسماً شافيا لمستخدمي الطريق . داعياً الي بذل المزيد من الجهود لانفاذ خطط السلامة المرورية الخاصة بالمحافظة علي الأرواح والممتلكات وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان اشادة مدير الادارة العامة للمرور شملت كافة أدارات المرور السريع بالرئاسة والولايات . المكتب الصحفي لشرطة السودان

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