«عندنا 6 عيال».. شقيق ياسمين عبدالعزيز يكشف حقيقة زواجه من دينا فؤاد

تداولت خلال الساعات القليلة الماضية، عبر المواقع المختلفة، أخبار حول زواج الفنان وائل عبدالعزيز، من الفنانة دينا فؤاد، وذلك مما أثارًا جدلًا واسعًا.

وعلق وائل عبدالعزيز شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، على الأخبار المتداولة حيث نشر عدة صور تجمعه بـ دينا فؤاد، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق قائلا: «العمل الوحيد اللي جمعني بدينا مسلسل لبناني مصري سنه ٢٠١٣».

وأضاف: «هي إنسانه محترمة واتجوزت مرتين في حياتها ومعروفين عند الكل ولا اتجوزت مني ولا من أخويا ولا أبويا حتى».

ونشر وائل عبدالعزيز صورة من الأخبار المتداولة حول شائعة زواجه من دينا فؤاد، عبر حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»، وعلق ساخرًا: «أنا ودينا اتجوزنا فعلا وعندنا ٦ عيال».

المصري اليوم