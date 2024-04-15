تمديد إعلان الطوارئ بغرب كردفان لثلاثة أشهر أخري

أصدر والي ولاية غرب كردفان الدكتور عصام الدين هرون احمد محمد قراراً ولائياً حمل الرقم ( ١٤ ) لسنة ٢٠٢٤م بتمديد فترة إعلان الطوارئ بالولاية وذلك عملا بأحكام الوثيقة الدستورية بتاريخ ۲۰۱۹/۸/۱۷م، وقانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة ١٩٩٧م ، ولائحة الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة ١٩٩٨م يتم تمديد فترة إعلان الطوارئ بولاية غرب كردفان لمدة ثلاثة أشهر إعتباراً من ١٥ / أبريل / ٢٠٢٤م. هذا وقد وجه القرار الأمانة العامة لحكومة الولاية والأجهزة الأمنية والعسكرية والجهات الأخرى ذات الصلة بوضعه موضع التنفيذ . سونا

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