قبيلة النوبة بالشمالية تجدد دعمها واسنادها للقوات المسلحة

الجيش السودان - قوات خاصة

جددت قبيلة النوبة بالولاية الشمالية دعمها واسنادها للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخري والمقاومة الشعبية والمستنفرين من أجل القضاء على المليشيا المتمردة والمحافظة علي أمن وإستقرار ووحدة البلاد كما أكدت القبيلة وقوفها مع جهود وخطط وبرامج ومشروعات حكومة الولاية .

جاء ذلك لدي لقاء والي الولاية الشمالية الاستاذ عابدين عوض الله بمكتبه اليوم بوفد قبيلة النوبة بالولاية الشمالية برئاسة نائب عمدة القبيلة علي كافي .

وحيا والي الشمالية مواقف قبيلة النوبة الثابتة ودعمها وسندها للقوات المسلحة وهي تخوض معركة الكرامة ضد المتمردين والعملاء والمرتزقة والمأجورين .

وأكد أن القبيلة ضربت أروع الامثال في التعايش السلمي والنسيج الاجتماعي القوي المترابط بين مكونات مجتمع الولاية مجددا وقوف حكومته مع قضايا القبيلة هذا وكان وفد قبيلة النوبة قد قدم التهنئة لوالي الولاية الشمالية الأستاذ عابدين عوض الله وأعضاء حكومته ولجنة امن الولاية والقوات المسلحة والمقاومة الشعبية والمستنفرين ومجتمع الولاية بمناسبة عيد الفطر المبارك وتمني الوفد الامن والاستقرار والتنمية والتطور المنشود للسودان والولاية الشمالية.

سونا