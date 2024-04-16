رغم ارتباط الأهرامات بمصر، إلا أن جارها السودان يتفوق عليها في عددها، أكثر من 220 هرماً تتوزع في 4 مواقع أساسية شمال السودان.. تعرف إليها في حلقة جديدة من حواضر العرب الشرق للأخبار

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