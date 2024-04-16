انطلاق عمليات حصاد القمح بحواشات مشروع البرقيق الزراعي

بدأت بحواشات مشروع البرقيق الزراعي عمليات حصاد محصول القمح لهذا الموسم وقد بلغت جملة المساحة المزروعة حوالي ( 1440) فدان و اكد مدير مشروع البرقيق الزراعي المهندس محمد صلاح الدور الكبير والمتعاظم الذي لعبه الدعم المقدم من برنامج الغذاء العالمي عبر اللجنة الفنية لمشروع القمح الطارئ بالولاية والذي جاء عبر وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية بالولاية في الدعم العيني المتمثل في التقاوي المحسنة للقمح الي جانب السماد بشقيه اليوريا والداب واضاف في تصريح(لسونا) ان هذا الدعم كان سببا رئيسا في نجاح الموسم حيث جاء ت الانتاجية وفيرة ومبشرة حيث بلغ متوسط انتاجية الفدان الواحد اكثر من (20)جوالا مبينا ان هذا الدعم تم في هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد .

واعرب مدير مشروع البرقيق الزراعي عن امله في ان يستمر الدعم في الموسم الصيفي الحالي و الذي يعتبر صونا للموسم الشتوي وأكد عدد من المزارعين بالمشروع مدي استفادتهم من برنامج الغذاء العالمي الذي قلل كثيرا من معاناتهم وتكاليف الانتاج لهذا الموسم .

واشاروا الي ان الدعم شجعهم كثيرا في زراعة مساحات كبيرة وطالبوا بضرورة استمرارية الدعم خاصة في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد .

واستعرضوا بعض الاشكاليات التي واجهت العملية الزراعية والتي تمثلت معظمها في تذبذب وضعف التيار الكهربائي الي جانب ظهور بعض الافات الزراعية التي تستدعي المعالجة للمواسم القادمة وعبر المزارعون عن سعادتهم بالانتاجية المبشرة لمحصول القمح في هذا الموسم الذي وصفوه بالناجح.

سونا