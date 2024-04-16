ضبط الخشب المسروق من شركة الخطيب

مباحث السودان

مواصلة لضبطية الخشب المسروق من شركة الخطيب الباقر للاستيراد والتصدير بالمنطقة الصناعية الخرطوم وبناءا على النشرة الجنائية التى وزعت لاقسام شرطة ولايات السودان المختلفة من ولاية البحر الاحمر مدينة بورتسودان وقف الاستاذ عبد الناصر عبدالله المدير التنفيذى لمحلية شيكان على ضبطية متبقى الخشب المسروق من شركة الخطيب بالمنطقة الصناعية الخرطوم حيث.

تمكن تيم ميدانى من شرطة محلية شيكان تحت اشراف مباشر من مدير شرطة محلية شيكان العميد شرطة جمال عزالدين محمد عبدالحى من ضبط كميات كبيرة من الاخشاب مخزنة بعدد من المنازل بحى كريمة شمال مربع ١٤ بمدينة الابيض وتم ترحيلھا على متن ٨شاحنة كبيرة للقسم الشمالي بمدينة الابيض وتضمينھا للبلاغ المفتوح بالقسم الشمالى وذلك بحضور ممثل شركة الخطيب الباقر للاستيراد والتصدير على الياس على . وأشاد عبدالناصر بالانجازات الجنائية الكبيرة المتواصلة لشرطة محلية شيكان وشرطة الولاية واطلاعھا بمھامھا بمھنية واحترافية ويقظة بتعاون الاجھزة الشرطية والامنية والعسكرية بالولاية. واوضح مدير شرطة محلية شيكان ان الضبطية تمت بعد توفر معلومات دقيقة ورصد ومتابعة من قبل كافة القوات بالولاية مشيدا باليقظة والمھنية العالية لمنسوبى قوات الشرطة بالولاية وتكامل الأدوار مع الجهات ذات الصلة لمكافحة كافة أنواع الجريمة بولاية شمال كردفان.

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