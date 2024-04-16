مواطنو جنوب امدرمان يعانون من توقف خدمات الاتصال

أمدرمان

توقفت شبكات الاتصال الثلاث عن العمل لأكثر من شهرين في أحياء جنوب امدرمان ، خاصة ابو سعد و الصالحة ، فيما عادت بعض الشبكات الي العمل شمال امدرمان الشهر الماضي بعد انقطاع تام شمل كل ولاية الخرطوم .

وعبر عدد من المواطنين لسونا عن حجم الأضرار التي لحقت بهم جراء توقف الشبكات ، وأثرت بشكل مباشر على أحوالهم المعيشية المتدنية بسبب الظروف الأمنية ، فضلا عن انقطاع تام في التواصل مع ذويهم خارج مناطق جنوب امدرمان ، سيما وان البعض قد آثر النزوح من أحياء ابو سعد و الصالحة الي ولايات السودان المختلفة والي مناطق أخرى داخل الولاية خاصة النساء والأطفال بينما رابط البعض الآخر بالمنازل ، وأشاروا إلي الي أن الفترة الماضية كانت قاسية عليهم وأن الشهر الفضيل وعيد الفطر المبارك قد مرا عليهم وسط ظروف غاية في الصعوبة تحملوها بيقين وثبات .

وكان والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة قد أكد في وقت سابق عودة شبكتي زين و سوداني الي العمل بعد إصلاح الأعطال نتيجة لعملية تخريب طالت المقسم الرئيسي بمنطقة جبرة بالخرطوم ، وبالفعل شهدت مناطق شمال امدرمان استقرارا في شبكات الاتصال ، فيما ظلت أحياء جنوب امدرمان خارج نطاق الخدمة .

و يعتمد عدد كبير من المواطنين على شبكات الاتصال في تسيير أمورهم الحياتية اليومية خاصة فيما يتعلق بالتحويلات المالية والتي أثرت بدورها علي حركة الأسواق في ظل عدم توفر سيولة تسهل من عملية تدفق البضائع إليها .

سونا