وزير الخارجية الإسرائيلي: يجب إيقاف إيران فورا قبل فوات الأوان

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن تل أبيب تقود هجوما سياسيا ضد إيران، ويجب فرض عقوبات على برامج طهران الصاروخية.

وأضاف كاتس، في نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه يجب إيقاف إيران فورا قبل فوات الأوان.

الوطن نيوز