جيوش الاحتلالات وقاسم الانهيار الأخلاقي المشترك

لعل من أبرز ما كشفه عدوان الاحتلال الصهيوني على غزة الحبيبة الذي يدخل الآن شهره السابع، هو الانهيار الأخلاقي والقيمي لجيش الاحتلال الصهيوني، والذي ذكّر الجميع بعد أن نسيه الكثيرون بأخلاقيات وبقيم عصابات الهاغاناه وشتيرن الصهيونيتين اللتين شكلتا نواة الجيش الصهيوني لاحقاً، فبعد أن كان يتفاخر بأخلاقياته المهنية والقيمية، وهو الذي لم يحز عليها قط، أولاً لأنه جيشه احتلال وثانياً لممارسات قطعانه على مدى عقود من الاحتلال إن كان مع الفلسطينيين أو مع العرب، فرأينا مدى الانحدار الذي أصابه في عدوان غزة، إن كان من الأكاذيب التي نشرها عن أشياء لم تحصل إلاّ إذا كان يتحدث عن أشياء فعلها جنوده وضباطه، أو من خلال الممارسات التي كان يقوم بها من استهداف المدنيين بشكل عام، والأطفال بشكل خاص، وقصفه المشافي، والإجهاز على الجرحى وحتى استهداف المقابر، فضلاً عن ممارسة الحصار التجويعي لمئات الآلاف من الغزيين.

جيش الاحتلال الصهيوني الذي تعوّد وتبرمج على حروب قصيرة خُلبية كارتونية، مع الأنظمة العربية المستمدة، فخال أن حربه اليوم ستكون شبيهة بتلك الحروب، لكنه واجه رجالاً وحرباً من نوع مختلف، لم يألفها من قبل، وعلى الرغم من هذه الخسائر الفظيعة في صفوفه وآلياته مقارنة بحروبه السابقة، لكنه لا يزال يفتقر إلى الرؤية السياسية لهذه الحرب، وهي الرؤية التي كان الأمريكي يطالب بها نتنياهو منذ اليوم الأول للمعركة، لكن نتنياهو أصرّ على أن الرؤية تأتي مع مسار العمليات العسكرية وتفاعلاتها، وليس قبل حدوثها، في حين كان التحذير الأمريكي من خبرته السابقة في حروب احتلاله لكل من العراق وأفغانستان، بأنه مع غياب الرؤية السياسية الأولية لأي جيش، ستكون العمليات العسكرية فوضوية وفاقدة للهدف وهو ما سيؤثر على العمليات، ويضعف معنويات الجيش، ويضعف موقف الاحتلال الأخلاقي في عدوانه على صعيد الساحة الدولية.

الاحتلال الأمريكي ونتيجة احتلاله للعراق وأفغانستان، ولاسيما الأخيرة، وبقاؤه فيها لعقدين كاملين أدرك تماماً أن الحرب من أجل الحرب، والقتال من أجل القتال مع غياب الرؤية والمشروع السياسي الواضح، يحوّل الجيوش أشبه ما تكون إلى قطاع طرق، ولذا كانت النتيجة لاحقاً حصول عملية استنزاف أمريكية حقيقية في أفغانستان، إن كان على صعيد الخسائر البشرية أو على صعيد الخسائر المادية والتي قدّرتها الواشنطن بوست بثلاثة تريليونات دولار على مدى العقدين الكاملين من الاحتلال، بينما النزيف غير المرئي للأمريكيين، فقد يكون أكثر من هذا، على صعيد المرض النفسي، وتكاليف معالجاته الباهظة لكل من شارك في الحرب، حتى أطلق عليها البعض عقدة أفغانستان، تشبيهاً بعقدة فيتنام التي أصابت الجيش الأمريكي في نهاية الستينيات.

لقد أرغمت المقاومة الأفغانية بعد عقدين من مقاومة الاحتلال على الرضوخ والاستجابة لشروطها، والتي كان مشروعها ورؤيتها السياسية واضحاً منذ البداية، وهي طرد وإجلاء قوات التحالف الدولي بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية عن أراضيها، فأتى الانسحاب مهيناً ومُذلاً، ولقد تقازم أمامه هروب وانسحاب القوات الأمريكية في فيتنام، الأمر الذي عزز قناعة الأمريكي لاحقاً من ضرورة وجود رؤية سياسية لأي احتلال أو عدوان، وهو ما كان يحاول أن يقنع به جيش الاحتلال الصهيوني، لكن دون جدوى، وربما سيقتنع الاحتلال الصهيوني بذلك لكن بعد فوات الأوان إن شاء الله.

نأتي على الجيش الروسي في سوريا والمليشيات المرتزقة التي أتت من كل حدب وصوب لكسر إرادة السوريين وهزيمة الثورة السورية، لنجد أن هذا الجيش وعلى الرغم من حالة التجييش والتعبئة التي حشدها، لكنه فشل بعد تسع سنوات تقريباً في حصد ثمرة سياسية لحضوره العسكري، إن كان بعجزه عن السيطرة على كامل التراب السوري، فلا يزال أكثر من 35 % من الأراضي السورية خارج سيطرة حليفه الأسد، بالإضافة إلى وجود أربعة جيوش إقليمية ودولية تنافسه هذا الحضور، وهو الذي سبق أن توعد بالقضاء على خصوم بشار الأسد في غضون ثلاثة أشهر من غزوه لسوريا، وعلى الرغم من الخسائر البشرية والمادية، والهيبة الدولية التي تعرّض لها في سوريا، لكنه فشل فشلاً ذريعاً في فرض شروطه وشروط حلفائه المحليين، وبرزت هنا لا أخلاقية الجيش الروسي حين اعتمد على مليشيات مرتزقة، شوهدت وهي تقتل مدنياً سورياً بالمطرقة، بالإضافة إلى قصف كل ما طالته الطائرات الروسية من مشافٍ ومدارس وأسواق ومخابز، فضلاً عن إرغام الملايين على الهجرة والتشرد من بيوتها، مما أسقط أخلاقية الجيش الروسي، تماماً كما أسقطها في غزوه الأخير لأوكرانيا.

اليوم مع لا أخلاقية الجيش الصهيوني، يتأكد من جديد أن حروب القرون الوسطى لا تختلف عما نعيشه اليوم من إجرام وقتل وتشريد وإبادة، كل ما تغير أن من كان يقتل بالأمس بالفؤوس والسهام والسيوف والسكاكين، يقتل اليوم بأحدث منها، وأحياناً بمثلها كما حصل بمذابح الشعب السوري في غير مجزرة، حيث استخدمت السكاكين في نحر رقاب الأطفال والنساء..

د. أحمد موفق زيدان – الشرق القطرية

