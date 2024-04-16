البرهان يلتقي وفد البني عام

التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بمكتبه وفد نظارة البني عامر بولاية البحر الأحمر .

وإمتدح رئيس مجلس السيادة جهود النظارات و العموديات والمشايخ في التعايش السلمي وإعلاء قيمة الوطن ورفعة شأنه .

من جانبه أوضح محمد علي محمود وكيل ناظر البني عامر بولاية البحر الأحمر في تصريح صحفى عقب اللقاء أن الوفد قدم التهنئة للسيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك و على الإنتصارات التي حققتها القوات المسلحة في معركتها ضد مليشيا الدعم السريع الإرهابية المتمردة مؤكدين وقوف ومساندة كل أبناء البني عامر خلف القوات المسلحة وكل القوات النظامية والمستنفرين حتى يتم إنهاء هذا التمرد.

وأضاف وكيل ناظر البني عامر أن الوفد طرح عدد من القضايا التي تهم التنمية المجتمعية في شرق السودان من أهمها طريق طوكر قرورة وميناء عقيق ومشروع طوكر الزراعي لافتاً إلى أن رئيس مجلس السيادة تعهد بحل وتذليل كافة العقبات والقضايا التي تم طرحها من خلال اللقاء والتي من شأنها تنمية وتطوير شرق السودان وتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين.

سونا