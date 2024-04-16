عقار يناقش مع وزير النفط إعادة تشغيل خط أنابيب بترول دولة الجنوب

إطلع نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار إير على سير العمل والتحديات التي تعترض عمل الفرق الهندسية في إعادة تشغيل خط أنابيب البترول بين دولة جنوب السودان والبحر الأحمر لافتاً إلى ضرورة العمل على تشغيله في أسرع وقت.

وأكد لدى لقائه بمكتبه ببورتسودان اليوم وزير النفط المكلف دكتور محي الدين النعيم، على الجهود المبذولة التي تضطلع بها الوزارة والفرق الهندسية في العمل على إعادة تشغيل الخط وتأهيله.

من جانبه أوضح وزير النفط في تصريح صحفي أنه قدم تقريرا مفصلاً حول توقف خط الجنوب ومجهودات الفرق الهندسية لإعادة تشغيله موضحا إكتمال كافة الترتيبات وجاهزية الآليات والفرق الهندسية بالصورة المطلوبة.

وكشف وزير النفط عن زيارة مرتقبة لنائب رئيس مجلس السيادة لمحطة خط أنابيب البترول بشائر 2 للوقوف على سير العمل والتحديات التي تواجه عمل المحطة.

سونا