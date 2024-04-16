والي ولاية شمال دارفور يعزي مدير شرطة الولاية في شهداء معركة الكرامة

قام والي ولاية شمال دارفور مساء اليوم الاستاذ / حافظ بخيت بزيارة تفقدية لرئاسة شرطة الولاية يرافقه السادة بالأجهزة الامنية بغرض تقديم التعازي والمواساة لمدير شرطة الولاية ومنسوبيه لشهداء معركة الكرامة جراء الأشتباكات التي شهدتها الولاية مساء امس الأحد والتي اسفرت عن استشهاد (ثلاث) من افراد شرطة الولاية واصابة (ستة) منهم.

وثمن والي الولاية الادور المتعاظمة التي تقوم بها شرطة الولاية والمحافظة على تأمين ومساندة القوات المسلحة في سبيل حفظ الامن والاستقرار بالولاية.

داعيا المولى عز وجل بعاجل الشفاء للجرحى والمصابين وان يتقبل الشهداء بواسع رحمته.

المكتب الصحفي للشرطة