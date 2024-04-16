ماذا ستفعل بريطانيا لو قصفت قنصليتها؟.. شاهد| تناقض الغرب حول رد إيران على إسرائيل

فضحت مقابلة لقناة سكاي نيوز البريطانية مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون تناقض الغرب، تجاه قضايا منطقة الشرق الأوسط، وخاصة من القصف الإسرائيلي لقنصلية إيران، ورد طهران على إسرائيل .
وسألت مذيعة سكاي نيوز : ماذا ستفعل بريطانيا إذا قامت دولة معادية بقصف إحدى قنصليتنا؟.. فرد كاميرون : سنتخذ إجراء قوياً جداً.
وردت عليه المذيعة بقولها : وستقول إيران إن هذا ما فعلته .. لكن الوزير باغتها بالتناقض قائلاً: حسناً، كما قلت، لكنه كان هجوماً هائلاً.. ما أقوله هو أن الهجوم الذي نفذوه كان على نطاق كبير جداً أكبر بكثير مما كان متوقعاً.
وأضاف أن الدول لديها الحق في الرد عندما تشعر بأنها تتعرض لاعتداء.. بالطبع لديها الحق .. ولكن انظري إلى حجم ذلك الرد.. لو لم يتم إسقاط تلك الأسلحة كان يمكن أن يكون هناك آلاف الضحايا بما في ذلك المدنيين.
الشرق القطرية
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