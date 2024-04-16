شاهد بالفيديو.. غرق مطار دبي

وثق مقطع فيديو غرق مطار دبي بمياه الأمطار والسيول الغزيرة التي تهطل على البلاد.

كما أظهر الفيديو لحظة تحرك الطائرات وسط برك من المياه المتجمعة حول مدرج المطار.

من جهتها أعلنت مؤسسة مطارات دبي تحويل الرحلات القادمة إلى مطار دبي الدولي هذا المساء لحين تحسن الظروف الجوية.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت في وقت سابق من اليوم توقف العمليات في مطار دبي الدولي مؤقتا لمدة 25 دقيقة بسبب عاصفة شديدة. المرصد

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