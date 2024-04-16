بدأت ولاية الخرطوم الترتيب لإستئناف دفن الموتى في مقابر أحمد شرفي والبكري في أعقاب عودة الأمن للمنطقة وفقا لسونا.

وبحث والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة اليوم مع عابدين درمة المشرف على مقابر أمدرمان بعض الترتيبات الخاصة بتجهيز المقبرة بعد أن امتلأت مقابر السرحة وقال الوالي انه بمجرد تجهيز مقابر شرفي سيتوقف الدفن في السرحة وينتقل الى هناك.

السيد عابدين درمة قال انه تم تجهيز مساحة خالية في الجزء الشمالي من مقابر احمد شرفي وموقع للصلاة ومصدر المياه بجانب المساحات الخالية بمقابر البكري. اليوم التالي

كانت هذه تفاصيل خبر الخرطوم تشرع في دفن الموتى بمقابر أحمد شرفى والبكرى عقب عودة الامن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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