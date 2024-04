استغرب عن صمت الحكومة حتى الان للتصريحات المهينة التي وجهها لها إيمانويل ماكرون وعلى الهواء مباشرة!

لماذا لا يتعلم ماكرون ؟ وهل ستنتظر الحكومة هذه المساعدات المنزوعة السيادة ؟

أتذكر احدى الأوراق التي ارسلت الينا في كورس العلاقات الدولية في السنة الثانية لدراستنا في عام 2017م كانت ورقة لافتة الانتباه لكاتبها الغربي المثقف نعوم تشومسكي ، ادعو لقرائتها، اضطررت لطباعة الورقة مرتين لأن الأولى للمصادفة أخذها مني أحد حضور هذا الموتمر (لن أذكر إسمه )، كانت الورقة منشورة في صحيفة المنظلي رفيو وبعنون (Humanitarian Imperialism: The new doctrine for imperial rights ) وترجمتها -ليست دقيقة-الأمبريالية الانسانية: عقيدة جديدة لحقوق الإمبراطورية، هذه الورقة تجسد ما حدث بالأمس وما تقوم به سلطات هذه الدول الأم (المستعمرة) وترى انها محقة (بهكذا فعل) في ممارسة حقوقها تجاه مستعمراتها.