علم السودان قال نائب حاكم إقليم دارفور بابكر حمدين بأن إقصاء الحكومة السودانية عن المشاركة في مؤتمر باريس بغية تمرير أهداف معادية للأمن الوطني سيواجه بحسم من قبل الدولة. الجزيرة – السودان

كانت هذه تفاصيل خبر حمدين: إقصاء الحكومة السودانية عن المشاركة في مؤتمر باريس بغية تمرير أهداف معادية للأمن الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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