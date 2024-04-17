خلال ساعات.. الشرطة المغربية توقع بسارقي مجوهرات

ضبطت الشرطة بمدينة الدار البيضاء المغربية، عصابة إجرامية مكوّنة من أربعة أشخاص، جميعهم من ذوي السوابق القضائية، بعد ساعات من تورطهم في ارتكاب عملية سرقة محل لبيع المجوهرات.

وكانت مصالح الشرطة القضائية، بمدينة الدار البيضاء، باشرت، خلال الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، إجراءات معاينة سرقة بالكسر استهدفت محلاً لبيع المجوهرات بمنطقة المعاريف.

وعمد المتهمون خلال هذه الجريمة إلى تعنيف الحارس الليلي وتقييده، قبل كسر أقفال المحل والاستيلاء على كمية كبيرة من الحلي والمجوهرات وخزنة حديدية تحتوي على حلي إضافية، وفقاً لموقع «هسبريس».

وأسفرت التحريات، عن تحديد هويات المشتبه فيهم وتوقيفهم خلال عمليات أمنية متزامنة جرى تنفيذها في اليوم ذاته بمنطقة الحي المحمدي والمعاريف بمدينة الدار البيضاء.

ومكّنت إجراءات التفتيش المنجزة في إطار القضية من حجز الخزنة والمجوهرات موضوع السرقة، فضلاً عن حجز سيارتين ولوحات ترقيم مزيفة وأسلحة بيضاء ومعدات لتكسير الأقفال، إلى جانب قفازات وأقنعة، يشتبه في كونها استعملت في تنفيذ الجريمة.

وتواصل النيابة العامة المختصة، التحقيق لكشف جميع ظروف وملابسات القضية، وكذا توقيف باقي المشاركين في ارتكاب هذه الجريمة.

صحيفة الخليج