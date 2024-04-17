ترتيبات لعقد مؤتمر تأهيل وإعادة إعمار الصناعات السودانية

الخرطوم

تجرى الترتيبات لعقد مؤتمر تأهيل وإعادة إعمار الصناعات السودانية فى مطلع مايو المقبل بمدنية بورتسودان بمشاركة منظمات دولية واقليمية ومؤسسات تمويل بجانب المصنعيين السودانيين ورجال الاعمال. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقد اليوم بمباني السفارة السودانية بالقاهرة برئاسة السيدة محاسن على يعقوب وزير الصناعة المكلف وبحضور السفير الدكتور محمد عبد الله التوم القائم بأعمال السفارة السودانية بالقاهرة والسفير عبد المنعم محمد احمد الأمين العام للاتحاد العربى لتنمية الصادرات الصناعية والسيد معاوية البرير رئيس مجموعة معاوية البرير الصناعية وشاذلى عبد المجيد وكيل وزارة الصناعة الأسبق وصلاح عمر الشيخ رئيس مجلس ادارة شركة سودا اكسبو للمعارض والسيد احمد الديب الأمين العام للاتحاد العربى للمعارض والمؤتمرات الدولية.

واستعرضت الوزيرة فى الاجتماع الاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر وتطرقت للأوراق التى ستقدم فى الورشة المتخصصة التى ستسبق المؤتمر واشارت الى المجهودات التى تبذلها الوزارة لتذليل الصعوبات التى تواجه المصانع السودانية لإعادة نشاطها وتشجيع إنشاء مصانع فى الولايات لتغطية حاجة المواطنين من السلع المتنوعة من جهة أخرى قدم السيد معاوية البرير شرحا وافيا للخسائر التى تكبدها القطاع الصناعى والدمار ألذى احدثته مليشيا التمرد فى المصانع مشيدا بالمجهودات المبذولة لإعادة تأهيل المصانع وإعادتها للعمل ونقل بعضها للولايات كما طرح السفير عبدالمنعم مبادرة الاتحاد لتنظيم مؤتمر لتأهيل وإعمار الصناعة السودانية يعقد بالقاهرة مايو المقبل تشارك فيه منظمات دولية واقليمية ومؤسسات تمويل بالإضافة للمصنعين السودانيين ورجال الأعمال وبعد نقاش مستفيض شارك فيه الحضور وقدم فيه سفير السودان بالقاهرة عددا من المقترحات توصل الاجتماع إلى أن يعقد مؤتمر وزارة الصناعة فى بورتسودان فى موعده لتكون نتائجه مقدمة وبرنامجا لمؤتمر القاهرة ألذى سيعقد بعد شهر من مؤتمر بورتسودان

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