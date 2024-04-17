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مشاورت لإستئناف عمل المراكز الصحية بمنطقة امدرمان

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Asma Osman 0 تبليغ

بدأت لجنة الطواريء الصحية في اجتماعها اليوم برئاسة د/سهيل عبد القادر البشرى نائب رئيس اللجنة وضع الترتيبات اللازمة للاستجابة لمتطلبات المرحلة القادمة مقرونة مع تزايد رقعة المناطق الآمنة. وجرى نقاش مطول حول المطلوبات لحل المشكلات التي تواجه المراكز وسد النقص بها وتوفير احتياجاتها.

وأمن الاجتماع على ضرورة التحرك الواسع والتواصل مع هذه المراكز وتأهيلها ومعالجة المشكلات البيئية المترتبة عن مخلفات الحرب. وفي السياق اقر ّ الاجتماع ضرورة تفعيل آليات التواصل مع المحليات والعمل على الاستجابة قدر المستطاع لاحتياجات المواطن بتلك المناطق.

سونا

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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