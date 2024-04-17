بدأت لجنة الطواريء الصحية في اجتماعها اليوم برئاسة د/سهيل عبد القادر البشرى نائب رئيس اللجنة وضع الترتيبات اللازمة للاستجابة لمتطلبات المرحلة القادمة مقرونة مع تزايد رقعة المناطق الآمنة. وجرى نقاش مطول حول المطلوبات لحل المشكلات التي تواجه المراكز وسد النقص بها وتوفير احتياجاتها.
وأمن الاجتماع على ضرورة التحرك الواسع والتواصل مع هذه المراكز وتأهيلها ومعالجة المشكلات البيئية المترتبة عن مخلفات الحرب. وفي السياق اقر ّ الاجتماع ضرورة تفعيل آليات التواصل مع المحليات والعمل على الاستجابة قدر المستطاع لاحتياجات المواطن بتلك المناطق.
سونا
كانت هذه تفاصيل خبر مشاورت لإستئناف عمل المراكز الصحية بمنطقة امدرمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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