غادة عبد الرازق: مبحبش حد يشوف كسرتي!

غادة عبدالرازق

خلال مشاركتها في برنامج “كلمة أخيرة” مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة “ON”، كشفت الفنانة غادة عبد الرازق عن سبب إخفاءها لكسرها، موضحة أنها لا تحب أن يرى أحد كسرها. وعن العلاقة بين ذلك وفترات اختفائها، أوضحت أنها عمومًا تكون متحفظة للغاية وتختفي أكثر في لحظات الانكسار.

وعن أهم الأسباب التي قد تؤدي إلى كسرها، أشارت غادة عبد الرازق إلى عوامل عدة مثل فشل في العمل أو مواجهة أعداء يحاولون إلحاق الضرر بها، كما أن أي شيء يمس سمعتها أو يؤثر على عائلتها يسبب لها الكسر.

صدى البلد