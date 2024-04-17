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القوات المسلحة تنفي احتجاز جمهورية مصر لسفينة متجهة للسودان

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Asma Osman 0 تبليغ

أصدر مكتب الناطق الرسمي للقوات المسلحة السودانية تعميم صحفي جاء فيه:

رشح ببعض المواقع الإخبارية والوسائط معلومات مضللة تفيد باحتجاز جمهورية مصر العربية الشقيقة سفينة شحن متجهة إلى جمهورية السودان.

توضح القوات المسلحة السودانية أن هذه المعلومات مضللة وغير صحيحة وان جمهورية مصر العربية لم تحتجز اي سفينة متوجهة إلي السودان.

الأربعاء 17 أبريل 2024

مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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