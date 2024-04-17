القوات المسلحة تنفي احتجاز جمهورية مصر لسفينة متجهة للسودان

أصدر مكتب الناطق الرسمي للقوات المسلحة السودانية تعميم صحفي جاء فيه: رشح ببعض المواقع الإخبارية والوسائط معلومات مضللة تفيد باحتجاز جمهورية مصر العربية الشقيقة سفينة شحن متجهة إلى جمهورية السودان. توضح القوات المسلحة السودانية أن هذه المعلومات مضللة وغير صحيحة وان جمهورية مصر العربية لم تحتجز اي سفينة متوجهة إلي السودان. الأربعاء 17 أبريل 2024 مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة

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