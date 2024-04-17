القوة المشتركة تقف على ارتكازات تأمين مدينة الفاشر

تفقّدت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح صباح اليوم، عدداً من المحطات التأمينية والدفاعية بمدينة الفاشر وارتكازات قوات المقاومة الشعبية للدفاع وإسناد حركات الكفاح المسلح.

ووقفت القوة بقيادة اللواء إبراهيم بهلول وعدد من القيادات والضباط رفقة أعضاء لجنة الإسناد الشعبي على ارتكازات معسكر نيفاشا والفاشر شرق والفاشر جنوب وارتكازات معسكر زمزم للنازحين.

وهدفت الزيارة للوقوف ميدانياً على الأوضاع العسكرية واللوجستية بالمحطات والاطمئنان على جاهزيتها ورفع الروح المعنوية لهم.

ورحب قادة الارتكازات بالزيارة، وأكدوا استعدادهم الكامل لحماية العِرض والأرض والممتلكات من مليشيات الدعم السريع المتمردة.

وأكد الجنرال بهلول الوقوف في خندقٍ واحدٍ مع القوات الشعبية وكل الحادبين على أمر الوطن والمواطن، مؤكداً جدية القوة المشتركة بالتزامها بكافة ما يلزم من عتاد حربي للقتال، وناشد بهلول كافة الأهالي والمواطنين وكل القادرين على حمل السلاح والقتال بتجهيز أنفسهم للدفاع عن العِرض والمال والأرض في كل ربوع البلاد.

وقدم بهلول، دعماً عينياً ومادياً لكل الارتكازات الذي تمت زيارتها.

صحيفة السوداني