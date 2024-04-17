البرهان يقيل وزير خارجية السودان.. ويكلف حسين عوض بمهامه

أفادت مصادر العربية والحدث بأن قائد الجيش السوداني رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان أقال اليوم الأربعاء وزير الخارجية المكلف علي الصادق، وكلف بمهامه وكيل الوزارة حسين عوض.
إقالة ولاة كسلا والقضارف
كما أضافت المصادر أن البرهان أقال أيضا ولاة كسلا والقضارف.
من هو الوزير الجديد؟
يشار إلى أن عوض عمل سفيراً للسودان في أوغندا وباكستان ورواندا وزامبيا.
كما تولى منصب مندوب السودان لدى السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسا، وشغل منصب وزير مفوض بسفارة السودان لدى الكويت.
عام من الحرب
يأتي قرار البرهان في الوقت الذي أكملت فيه الحرب بالسودان عامها الأول مخلفة آلاف القتلى ودفعت البلاد البالغ عدد سكانها 48 مليون نسمة إلى حافة المجاعة، ودمرت البنى التحتية المتهالكة أصلا، وتسبّبت بتشريد أكثر من 8.5 مليون شخص، بحسب الأمم المتحدة.
العربية نت
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