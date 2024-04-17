موجة حر ستضرب السودان اعتباراً من اليوم

ذكرت مصادر في الارصاد الجوي ان البلاد ستشهد موجة حر قوية اعتباراً من اليوم الأربعاء ١٧ ابريل

حيث سترتفع درجات الحرارة العظمي والصغري بصورة ملحوظة ويكون الاحساس بالحر أعلى من الأيام السابقة بكثير في معظم ولايات البلاد مع ضعف نشاط الرياح تزداد شدة الحر ..

وذكر المصدر أن موجة الحر ربما تستمر طويلا ومتوقع ان تشهد هذه الفترة هطول امطار علي بعض الولايات .

وان الرياح والاتربه متوقع ان تنشط في الأسبوع الاخير من ابريل .