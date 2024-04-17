ارتفاع معدلات الجريمة مع عودة الطلاب للجامعات الأمريكية

مع عودة الطلاب إلى الحرم الجامعي في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ارتفعت معدلات الجريمة داخل الحرم الجامعي، كما تظهر البيانات، مما أثار انزعاج بعض الآباء إلى حد أنهم استأجروا قوة أمنية خاصة بهم.

وقد جمعوا أكثر من 40 ألف دولار لتوظيف حراس أمن خاص في جامعة كاليفورنيا، بيركلي ــ وهو مبلغ كبير للغاية. مما أثار استياء مديري الحرم الجامعي.

وقام ستة حراس غير مسلحين بدوريات في الحرم الجامعي لأكثر من أسبوعين في شهر مارس، وفقًا لساجار جيثاني، وهو أب لاثنين من طلاب السنة الثانية في بيركلي المشاركين في هذه الجهود.

بعد شهر من توصيل جيثاني لأطفاله في عامهم الأول في أكتوبر 2022، وقع إطلاق نار مميت بالقرب من عامهم الأول في أكتوبر 2022، ووقع إطلاق نار مميت بالقرب من مسكنهم. كان جيثاني وآباء آخرون قلقين من الجريمة في جميع أنحاء مدينة بدا بيركلي في صعود. لقد أخاف إطلاق النار في شهر فبراير بعض الآباء أيضًا.

ولم يصب أحد بأذى وتم اعتقال المشتبه به، وكان جيثاني وآباء آخرون يشعرون بالقلق من أن الجريمة في جميع أنحاء مدينة بيركلي تبدو في ارتفاع.

لقد أخاف إطلاق النار في شهر فبراير بعض الآباء أيضًا، ولم يصب أحد بأذى وتم اعتقال المشتبه به، ولم يكن توظيف ضباط الأمن الخاص جيدًا مع مسؤولي بيركلي.

وقالت المتحدثة باسم جانيت جيلمور إن الأموال المخصصة للحفاظ على سلامة طلاب بيركلي من الأفضل إنفاقها على دعم قوة الشرطة بالمدرسة. قال جيلمور: “إن توظيف الأمن الخاص يثير عددًا من المخاوف، بما في ذلك تدريب وخبرة الأفراد الذين توظفهم مثل هذه الشركات”. وتظهر البيانات الحكومية أن عدد الجرائم التي أبلغت عنها الجامعات في جميع أنحاء البلاد قد انتعش إلى مستويات ما قبل الوباء في عام 2022.

وارتفعت الجرائم المبلغ عنها من ما يقرب من 6000 مؤسسة بنسبة 8٪ تقريبًا عن عام 2019، على الرغم من انخفاض معدلات الالتحاق خلال هذا الإطار الزمني. تزامنت القفزة في الجرائم بين عامي 2019 و2022 مع عودة الطلاب بشكل جماعي إلى الحرم الجامعي بعد الوباء.

مقارنة بالتغيرات السنوية قبل عام 2019، يمثل الارتفاع الأخير أكبر زيادة منذ أن بدأت مؤسسات ما بعد الثانوية التي تتلقى تمويلًا فيدراليًا في الإبلاغ عن إحصاءات السلامة في الحرم الجامعي.

ولا يرى الخبراء سببًا يذكر للقلق ويقولون إن الأرقام تتفق إلى حد كبير مع ما أعلنته الكليات. وتشهدها الكليات والجامعات منذ عام 2013، وفقًا لـ إس. دانيال كارتر، رئيس الشركة الاستشارية مستشاري السلامة للحرم الجامعي التعليمي. وبعد الانخفاض المطرد بدءًا من عام 2006 تقريبًا، ظل عدد الجرائم التي أبلغت عنها الكليات والجامعات راكدًا إلى حد كبير على مدار العقد الماضي، وفقًا لـ البيانات الحكومية.

ومع ذلك، عندما تضاءلت حركة المرور داخل الحرم الجامعي وحوله في عام 2020 بعد أن أصبحت الفصول الدراسية عبر الإنترنت أثناء الوباء، انخفضت الجريمة بشكل كبير في عام 2020.

وفي السنوات التي تلت ذلك، عادت إلى الارتفاع مرة أخرى. وكانت الزيادة الأخيرة مدفوعة في الغالب بارتفاع حالات سرقة السيارات المبلغ عنها، والتي تضاعفت أكثر من الضعف مقارنة بعام 2019 وشكلت أكثر من ربع الجرائم في عام 2022.

وشكك كارتر في هذا الارتفاع، قائلاً إنه يمكن إرجاعه إلى تغيير المدارس لمتطلبات الإبلاغ الخاصة بها للامتثال للقانون الفيدرالي.

بوابة الأهرام