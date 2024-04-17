مباحث المستهلك تضبط 110 الف كرتونة شاي مخالفة للمواصفات

إثر معلومة توفرت لدى مباحث حماية المستهلك بورتسودان بوجود مخزن لإحدى الشركات المعروفة التي تعمل في مجال الشاي الفلت والتي ضبطت تقوم بإعادة تعبئة الشاي دون مراعات المواصفات والمقاييس وعدم تصديق المخزن من الجهات ذات الصلة والتعديل فى تاريخ الصلاحية .
تم حجز المضبوطات والتي تبلغ عدد 110 الف كرتونة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .
وأوضح اللواء إيهاب حسن صالح مدير الاداره العامة لمباحث التموين وحماية المستهلك فى تصريح (للمكتب الصحفي للشرطة) الدور الكبير الذي تقوم به دائرة حماية المستهلك في الحفاظ على سلامة المواطن رغم الظروف التي تمر بها البلاد وذلك من خلال التنسيق مع المواصفات والمقاييس والجهات ذات الصله لتكامل الأدوار والوصول إلى مستهلك آمن.
المكتب الصحفي لشرطة لسودان
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