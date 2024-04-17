انشاء مركز للقلب بولاية كسلا

في إطار توطين العلاج وإنشاء المراكز المتخصصة بولاية كسلا اصدر دكتور علي ادم وزير الصحة المكلف عددا من القرارات الإدارية بتخصيص مبني بمستشفى كسلا المرجعي ليكون مقرا لمركز القلب بالولاية وتكليف دكتور سموأل عبد العزيز دفع الله مديرا لمركز القلب كسلا إلى جانب اصداد قرار اخر بتكوين لجنة عليا لتكملة العمل بمركز القلب بالولاية. وفي هذا الإطار انعقد الاجتماع التحضيري الخاص بترتيبات قيام المركز برئاسة الأستاذ شاع الدين حمزة الحسين مدير الصحة بالإنابة والذي ان الاجتماع التحضيري يعتبر الثاني لمناقشة الترتيبات لإقامة مركز القلب و تكوين اللجنة العليا ومراجعة التكاليف السابقة والتي تعمل على بذل الجهود و استقطاب الدعم من الجهات الرسمية وغير الرسمية و مشاركة كل أبناء الولاية والمنظمات العاملة لاستكمال كل النواقص بمبنى المركز لتقديم الخدمات العلاجية المطلوبة. وعبر شاع الدين عن شكره لكل الجهود المبذولة من كل الجهات لدعم توفير الخدمات الصحية بالولاية . من جانبه أشار دكتور سموأل عبدالعزيز استشاري الباطنية و القلب والقسطرة مدير المركز الى اهمية توفير التخصصات الدقيقة وإقامة مركز كسلا لأمراض القلب والذي سوف يتم بدعم كبير من وزارة الصحة كسلا ووزارة الصحة الاتحادية ومبادرة المركز القومي لأمراض القلب لخدمة أهل الشرق وكل السودان ويساهم في تقديم الخدمات الطبية المتميزة بعدالة وتوطين للعلاج للداخل والدول المجاورة مثمنا الدور الكبير للكوادر التي تعمل رغم كل الظروف والتحديات والتكاتف والتعاضد من كل اهل السودان ضد التآمر الذي يمر به والعزيمة والإصرار على تقديم الخدمات الصحية بجودة عالية. وابدى تفاؤله من اكتمال وتجهيز مركز القلب بدعم من كل الخيرين من أبناء الولاية والمؤسسات الفاعلة في اقرب وقت ممكن حتى يكون قبلة لكل أهل السودان . وأستعرض دكتور ادم موسى عثمان اختصاصي الباطنية والقلب مقرر اللجنة العليا الخدمات التي سوف يقدمها مركز القلب مشيرا إلى تذليل كل الصعاب لقيام المركز والذي يعتبر انجازا كبيرا يخدم أهل الولاية والولايات الأخرى ويعمل على تقليل السفر والتحويل خارج الولاية و سيقدم خدمات عمليات القسطرة وعمليات جهاز تنظيم ضربات القلب مجانا و بدعم من المركز القومي لأمراض وجراحة القلب فضلا عن تقديم خدمة العناية المكثفة والطوارئ و الخدمات العلاجية والجراحية المتكاملة. وقدم شكره لوزارة الصحة على توفير المكان لقيام المركز .

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