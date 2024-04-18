شرطة ولاية شمال كردفان تواصل انجازاتھا الجنائية

مواصلة للضبطية التي حققتها شرطة الولاية بضبط خشب تمت سرقته من شركة الخطيب الباقر للاستيراد والتصدير بالمنطقة الصناعية الخرطوم وبناءا علي النشرة الجنائية التي وزعت لاقسام الشرطة بالبلاد من ولاية البحر الاحمر بورتسودان حيث تمكن تيم ميداني متخصص من شرطة محلية شيكان تحت اشراف مباشر من مدير شرطة محلية شيكان العميد شرطة جمال عزالدين محمد عبدالحي مكون من مباحث المحلية والقسم الشمالي وقوات العمل الخاص بالمحلية والقوات المشتركة من ضبط كميات كبيرة من الاخشاب وجدت بعدد(٣) منازل بحي كريمة بمدينة الابيض تم ترحيلھا علي متن (٨) شاحنات كبيرة للقسم الشمالي بمدينة الابيض وتضمينھا للبلاغ (٦٨/١٠٠) بالقيد ١٤ المفتوح بالقسم الشمالي بتاريخ ١٠ابريل ٢٠٢٤ بوجود ممثل شركة الخطيب الباقر للاستيراد والتصدير وبحضور المدير التنفيذي لمحلية شيكان رئيس لجنة امن المحلية الاستاذ عبدالناصر عبدالله محمد سعيد والذي اشاد بالانجازات الجنائية الكبيرة المتواصلة لشرطة محلية شيكان وشرطة الولاية واطلاعھا بمھامھا بمھنية واحترافية ويقظة بتعاون كافة الاجھزة الشرطية والامنية والعسكرية بالولاية علي الوجه الاكمل. مدير شرطة محلية شيكان ابان ان الضبطيات تمت اثر معلومات دقيقة ورصد ومتابعة من قبل كافة القوات بالولاية واشاد باليقظة والشجاعة والفراسة والمھنية العالية لمنسوبيھ وقوات الشرطة بالولاية ممثلة بادارة مباحث الولاية التي بذلت كذلك مجھود كبير في اطار تكامل الادوار والتنسيق بينھما ومكافحتھم لكافة اشكال الجريمة بالولاية . المكتب الصحفي لشرطة السودان

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