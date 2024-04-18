التقى حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي والي البحر الأحمر مصطفى محمد نور وناقش آليات العمل لتقديم الخدمات لأهل دارفور الموجودين بالولاية. قيادات أهلية بدارفور: ندين انتهاكات الدعم السريع بحق مواطني منطقة مليط بشمال دارفور بين ويحملو قياداتهم المسؤولية الكاملة إزاء ما وصفته الانتهاكات والاستهداف الممنهج. الجزيرة – السودان

كانت هذه تفاصيل خبر مناوي ووالي البحر الأحمر .. تقديم الخدمات لأهل دارفور الموجودين بالولاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.