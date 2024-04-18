صور خاصة.. حكاية غريبة لـ زوجين داخل محكمة الأسرة

الطلاق

تقدمت زوجة بدعوى طلاق للضرر ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بزنانيري تتهمه بالتشهير بها وفضحها على مواقع التواصل رغم أنها أم أولاده.

قالت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة، إنها لم تكن أن نهاية حبها لزوجها سينتهي هذه النهاية المأساوية وأن تكون ضحية لها بعدما بذلك كل شيء من أجل إسعاده والحفاظ على أسرتهما.

وأضافت الزوجة في دعواها أن زوجها دمر حياتها ومنعهما من رؤية أطفالها بعدما هههدها بفضحها بصور خاصة لها كان يصورها لها داخل غرفة النوم الخاصة بهما ولم تتوقع أن يستخدمها في ابتزازها والتشهير بها وذلك من أجل التنازل عن حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وقدمت فيه بلاغ إضافة إلى رفع دعوى طلاق للضرر للتخلص منه وضم حضانة أطفالها.

“الطلاق للضرر”، هى دعوى تقيمها الزوجة امام محاكم الاسرة تطلب فيها التطليق من الزوج لاستحالة العشرة والعلاقة الزوجية بينهما ، ويتعدد أنواع الاضرار الذي يمكن أن تتعرض إليها الزوجة منها السب والقذف، أو الامتناع عن الإنفاق، بسبب الضرب ، سوء العشرة ، للهجر ، لسجن الزوج ، لزواجه من أخرى لغيابه او لسفره .

صدى البلد