امين حكومة غرب كردفان يتفقد سير العمل بديوان الزكاة

تفقد الاستاذ صبري يوسف جبارة الامين العام لحكومة ولاية غرب كردفان على سير العمل بأمانة ديوان الزكاة بالولاية وتعرف سيادته على الأداء العام للديوان والمعيقات من خلال التنوير الذي قدمه السيد/ عماد جابر أمين ديوان الزكاة المكلف بالولاية. وقال الامين العام للحكومة ان الديوان من مؤسسات الضمان المهمة ويعول عليه في اسناد الفقراء والمساكين وكافة المصارف.

واوضح ان كل المؤسسات الايرادية قد خرجت عن الخدمة بسبب الحرب وغياب الاجهزة النظامية .

وابان ان حاضرة الولاية تشهد حركة نزوح وافدة بصورة كبيرة أثرت على مستوى تقديم الخدمات خاصة الصحة والمياه الأمر الذي يتطلب تعظيم عمل الزكاة للمساهمة في معالجة بعض مشاكل الخدمات وإسناد النازحين. وطالب سيادته أمانة الزكاة بوضع خطة عملية على مستوى المحليات بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لأجل تنفيذ شعيرة الزكاة مطالباً في هذا الصدد المجتمع والمكلفين بالتعاون مع الديوان. هذا وقد اشاد بالعاملين بالزكاة رغم الظروف المحيطة بالولاية. من جهته قال السيد/ عماد جابر أمين ديوان الزكاة المكلف بالولاية ان العمل يسير في الديوان بجهد المقل وان الكثير من العاملين عالقين بالولايات المختلفة بسبب الحرب.

واوضح ان الكثير من مكاتب الزكاة بالمحليات خرجت من الخدمة بسبب الحرب التي اثرت سلباً على أداء الديوان في كل المجالات مشيراً لعدم تنفيذ الخطط والبرامج الموضوعة الراتبة التي تُنفذ سنوياً لنقص الموارد .

سونا