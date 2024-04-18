مدير المستشفيات بسنار يقف على ترتيبات فتح مركز غسيل الكلى بالدندر

وقف مدير المستشفيات بوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية سنار د.عماد مأمون عابدين اليوم على مركز غسيل الكلى بالدندر رافقته جمعية أصدقاء مرضى الكلى بمدينة الدندر و زملاء الدفعة (٨٠) وعدد من شباب الدندر .
واكد مأمون انه تم حصر إحتياجات المركز لتوفيرها وأن التنسيق قد تم لبداية تدريب الكوادر المختلفة وذلك بمركزي غسيل الكلى بسنجة و بالسوكي تمهيدا لإفتتاح مركز غسيل الكلى بالدندر والذي اصبح شبه جاهزا للإفتتاح وأبان ان هذا المركز يخدم المرضى بمحلية الدندر وجزء من محليتي السوكي وشرق سنار مؤكدا اهتمام الوزارة بإفتتاحه مثمنا جهود الخيرين الذين قاموا بتشييده.
من جهتهم اكد اعضاء جمعية اصدقاء مرضى الكلى بالدندر جاهزيتهم لتقديم كل ماهو ممكن من اجل افتتاح هذا المركز مؤكدين وقوفهم مع مرضى الكلى بمحلية الدندر والذين يعانون في سبيل الحصول على الغسلات .
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