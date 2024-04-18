اتهام مشتبه به سادس في مؤامرة لخطف وزير الصحة الألماني

أعلن ممثلو الادعاء الألمان الأربعاء أنّهم وجّهوا اتهامات لمشتبه به سادس في إطار مؤامرة حاكها اليمين المتطرّف لخطف وزير الصحة والإطاحة بالحكومة احتجاجاً على القيود التي كانت مفروضة بسبب جائحة كوفيد-19.

وقال المدعون في فرانكفورت في بيان، إنّ الرجل البالغ 61 عاماً اتُهم “بالتحضير لمشروع خيانة وبالعضوية في منظمة إرهابية”.

وقال المحقّقون إنّ المجموعة التي ينتمي إليها كانت تعتزم ضرب أجزاء من شبكة الطاقة للتسبّب بـ”انقطاع التيار الكهربائي على مستوى البلاد لأسابيع عدّة”، ما كان من شأنه أن يوفر غطاء لمحاولة انقلاب.

كذلك، خطّط المتآمرون المفترضون لخطف وزير الصحة كارل لوترباخ “تحت تهديد السلاح”، وقتل حرّاسه الشخصيين في هذه العملية اذا اقتضى الأمر.

ولقيت إجراءات الحكومة خلال الجائحة معارضة شديدة من النشطاء اليمينيين المتطرّفين المناهضين للمؤسسات الديموقراطية في ألمانيا.

وتحوّل لوبرتاخ إلى شخصية مكروهة بالنسبة إلى هذه المجموعة بسبب القيود الوبائية، بما في ذلك اشتراط وضع أقنعة الوجه في الأماكن العامّة.

وقال ممثلو الادعاء إنّ “اختطاف مسؤول حكومي اتحادي رفيع المستوى كان يهدف إلى إظهار تصميم المجموعة وقدراتها”.

وأُفيد بأنّ المشتبه به السادس “شارك في اجتماعات المجموعة وعمل على وضع الخطط”. وقال ممثلو الادعاء إنّه أعلن استعداده للمشاركة في خطف لوبرتاخ.

وأُلقي القبض على الرأس المدبّر للعملية في نيسان/أبريل 2022. وكانت المجموعة تعتزم استبدال الحكومة بنظام استبدادي “على غرار دستور الإمبراطورية الألمانية للعام 1871″، وفق المحقّقين.

جريدة الرياض