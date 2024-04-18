محلية حلفا توكد على زيادة الايرادات لتقديم خدمات جيدة

ترأس الاستاذ عبدالخالق بابكر احمد جعفر المدير التنفيذي لمحلية حلفا الجديدة اليوم اجتماع مديري الإدارات المتخصصة بالمحلية . وتناول المجتمعون العديد من القضايا أبرزها قضايا التحصيل وقاعدة الربط بجانب مسألة الإيجارات كواحدة من البنود التى تعمل على رفع نسب التحصيل بالقطاعات المختلفة لتحقيق إيرادات عالية تسهم فى تقديم خدمات مرضية . واكد المجتمعون على ضرورة توفير موارد حقيقية ووضع موازنة مدروسة وبطريقة علمية لتسيير دولاب العمل بصورة مثلى. وامن الجتمعون على العديد من التوصيات أهمها إنشاء إدارة متخصصة للإيجارات ووضع خطة عمل لتفريغ السوق بجانب تكوين لجان مراقبة التحصيل ، وتفعيل الأوامر المحلية المتعلقة بالنظام العام لضبط السوق وتنظيمه علاوة على متابعة تنفيذ سجل الموارد . سونا

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