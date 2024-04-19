التقي اللواء شرطة طبيب عامر صادق محمود مدير مستشفي الشرطة دنقلا اليوم بمكتبه الدكتور سآتي حسن ساتي وزير الصحة المكلف بالولاية الشمالية رفقة المقدم شرطة طبيب سيف الدين شرف الدين مدير الدائرة الفنية والمقدم شرطة طبيب سيد خطب المدير الطبي والمقدم شرطة طبيب منذر حسن حسين مسئول التامين الصحي والمقدم شرطة طبيب اميمة عبد الكريم رئيس قسم العناية المكثفة. حيث ناقش اللقاء سبل التعاون المشترك بين مستشفي الشرطة دنقلا ووزارة الصحة بالولاية في مجال تدريب الكوادر الطبية وتوفير الاجهزة والامداد الدوائي خدمة لمنسوبي الشرطة في الخدمة والمعاش والوافدين والمواطنين وجميع متلقي الخدمة الصحية ، وأمن اللقاء علي العديد من النقاط المشتركة علي ان يكون هذا الاجتماع تمهيدا لاجتماعات قادمة لتوقيع بروتوكولات تعاون مشترك في مجال الخدمة الطبية والتأمين الصحي . المكتب الصحفي لشرطة السودان

كانت هذه تفاصيل خبر مدير مستشفي الشرطة دنقلا يلتقي وزير الصحة المكلف بالولاية الشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.