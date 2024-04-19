ضربة موجعة لمليشيا التمرد داخل معسكر كشلنقو جنوب مدينة نيالا ظهر الخميس.. • الطيران الحربي هاجم تجمعاً لقوات المليشيا لمهاجمة مدينة الفاشر .. • المستشفي التركي بنيالا يضيق بجرحي وخسائر التمرد السريع وتبادل إتهامات داخل صفوف قيادة المليشيا بتسريب لحظة جمع القوات لرفع التمام مما ضاعف من الخسائر البشرية داخل صفوف المرتزقة .. • المئات من أسر المجندين يهرعون لتفقد أبنائهم وغضب في أوساط المواطنين لأن قيادة المليشيا خدعتهم بدعوي نقل أولادهم لأعمال مدنية وليس تجنيدهم للقتال في صفوف التمرد .. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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