مليشيا التمرد بدارفور تشتري وقود بكميات هائلة من الجنوب الليبي وذلك بدفع مبالغ مالية طائلة لبعض المنسوبين لقبائل القُرعان في أقصي شمال تشاد ومناطق الذهب في كُورِي لتوفير الوقود المتاح في أسواق الجنوب الليبي ..

• مليشيا التمرد تواجه نقصاً حاداً في الوقود في مواقعها حول مدينة الفاشر .. المليشيا تخطط لترحيل ناقلات الوقود عبر شمال دارفور ..

• الجيش صاحي !!

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد