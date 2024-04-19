مليشيا التمرد بدارفور تشتري وقود بكميات هائلة من الجنوب الليبي وذلك بدفع مبالغ مالية طائلة لبعض المنسوبين لقبائل القُرعان في أقصي شمال تشاد ومناطق الذهب في كُورِي لتوفير الوقود المتاح في أسواق الجنوب الليبي ..
• مليشيا التمرد تواجه نقصاً حاداً في الوقود في مواقعها حول مدينة الفاشر .. المليشيا تخطط لترحيل ناقلات الوقود عبر شمال دارفور ..
• الجيش صاحي !!
الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد
كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا التمرد تواجه نقصاً حاداً في الوقود في مواقعها حول مدينة الفاشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.